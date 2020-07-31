Kapya biberden salçanın kilosu 40 lira - Son Dakika

Halise Yıldız, "Biber sezonumuzun sonuna geldik. Biraz ucuzladığı için salça ve toz biber olarak değerlendiriyoruz. Salçanın kilosunu 40 liradan, toz kırmızı biberin kilosunu ise 50 liradan satıyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:53

Kaynak: DHA

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