Kar 4 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivrice ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığı bildirildi.



Elazığ'da dün gece bin rakımın üzerindeki bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Sivrice ilçesinin yukarı kısmında etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.Bölgede valilik koordinesinde önceden hazır edilen Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Karla Mücadele ekiplerinin kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattığı bildirildi.



Geçtiğimiz hafta yağan kar nedeniyle kent genelinde 81 köy yolu ulaşıma kapanmış 4 günlük çalışma sonucu tüm yollar açılmıştı. Kar yağışı öncesinde kentte 80 araç ve 158 personelden oluşan karla mücadele ekibi hazır hale getirilmişti. - ELAZIĞ