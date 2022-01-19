Kar 50 santimetreyi buldu! Gaziantep'te hayat adeta durdu! Hala otoyolda mahsur olanlar var - Son Dakika

Korona tablosunda endişelendiren seyir! Hem vaka hem de vefatlar arttı

Gaziantep'te dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.

YÜZLERCE ARAÇTA ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI

Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Gaziantep-Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan tırların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Kapalı olan yol, 24 saat sonra ulaşıma açıldı.

"TAG OTOYOLUNDA MAHSUR KALAN 2 BİN 900'E YAKIN KİŞİ KURTARILDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda ulaşım sağlanamıyor ancak oradaki 2 bin kişi kurtarıldı" dedi. Gül şunları söyledi;

"Yaklaşık 24 saat içinde 45-50 santimetre kar yağdı. Bu bizim alışkın olmadığımız yağış miktarı ayrıca da çok fazla. Antep'te büyük araç trafiği çok fazla. TIR'lar kamyonlar ana yolda kaymalar oldu, devrilmeler oldu. Yol trafiğe kapandı. 7/24 açık olan kriz merkezimiz var. Hastaları, çocukları, 112'ye ulaşanları AFAD, Jandarma, emniyet aracılığı ile kurtardık. Kumanya başta olmak üzere diğer ihtiyaçları giderdik. Bugün yağış çok azaldı. Yaklaşık 1900'e yakın araç kurtardık. 2900'e yakın da kişi kurtardık. 9 bin civarında kumanya dağıtıldı. Herkese ulaştık, tüm vatandaşlarımızdan haberdarız, hepsini takip ediyoruz.

TIR'lar yan yatıp yolu kapattığı için birden, ikiden fazla iş makinesinin çalışma ihtimali yok. Biraz sabırla mücadele edilmesi gereken afetle karşı karşıyayız. 186 kişiyi sağlık kuruluşlarına sevk ettik. Sağlık tedavisine ihtiyacı olup da alamadığımız hiçbir hemşehrimiz yok."

54 YIL SONRA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI

Gaziantep'te, dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. En son 1968 yılında 1 metre kar kalınlığı ölçülen kent merkezinde, 54 yıl sonra kar kalınlığı 49 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metre olarak ölçüldü.

Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Gaziantep'te dün başlayan kar yağışının kent merkezinde 49 santimetre olarak ölçüldüğünü açıkladı. Yetkililer, son olarak 1968 yılında yoğun kar yağan kentte, o tarihten bu yana en fazla yağışın düştüğünü söyledi. Kentte son olarak 2016 yılında kar yağışının 33 santim olarak ölçüldüğünü hatırlatan yetkililer, yağışın günlük yaşamı aksattığı kentte, kuvvetli rüzgarla birlikte buzlanma, don ve bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine de yol açabileceğini bildirdi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Nurdağı mevkisinde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, kapanan yolda araç kuyruğu havadan dronla görüntülendi.

Ağrı'da öğretmenlik yapan Sevda- Ünal Bozkurt çifti de memleketleri Antalya'ya gitmek üzere dün yola çıktıklarını ve TAG otoyolunda 19 saattir beklediklerini söyledi.

Öte yandan bölgede mahsur kalanlara ulaşabilen polis ekipleri, hazırlanan sandviçleri dağıtırken, iş makineleriyle de kapalı yolların açılması için yoğun mesai yürütülüyor.

PROF. DR. ŞEN: GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI BU AKŞAM BİTİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Gaziantep'te kar yağışı bugün azalıyor, akşam bitiyor ama soğuk hava devam edecek. Sıcaklık sıfırın altında -4 ve -5 derecede. Bu nedenle yolda bulunan kar örtüsü ulaşımda tehlike oluşturmaya devam eder. Bolu'da kar yağışı devam edecek" mesajını paylaştı.

KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMI AÇILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.