Kar Abant'ı beyaza bürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar Abant'ı beyaza bürüdü - Son Dakika

Kar Abant'ı beyaza bürüdü

6 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı başladı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı başladı.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini tabiat parkında gece kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Abant'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Tabiat parkında bulunan otelin çalışanları, otelin otoparkında bulunan araçların üzerindeki karları fırça ile temizledi.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, beyaz örtüye bürünen tabiat parkında ata ve faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak, çalan müzik eşliğinde kar üstünde çifte telli oynayarak, fotoğraf çektirerek çıkarttı.

Kar Abant'ı beyaza bürüdü

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:01 Kaynak: AA
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