Kar ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

Kar ağaçları kökünden söktü
25.01.2021 17:27
- Kar ağaçları kökünden söktü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı bir çok ağacın devrilmesine sebep oldu.
- Kar ağaçları kökünden söktü
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı bir çok ağacın devrilmesine sebep oldu. Felaketin izleri karlar eriyince ortaya çıktı.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Lojmanları mevkiinde ağaçlar devrildi. Yoğun kar yağışı ve fırtına ağaçları kökünden söktü. Karların erimesi sonrası felaketin izleri gün yüzüne çıkarken, bazı ağaçların dalları da yollara düştü. Mahalle sakinleri yıkılan ağaçların temizliği için ekiplere haber verdi.
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