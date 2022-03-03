KAR AĞIRLIĞINA DAYAMAYAN ASMA AĞAÇLARI VE DEMİR KORKULUKLAR ÇÖKTÜ - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yağış sonrası biriken karlar nedeniyle asma ağaçları ve ağaçların altına destek amaçlı kullanılan demir korkuluklar çöktü, direkler yıkıldı.

Afyonkarahisar'da 2 gün etkili olan kar yağışı sonrası Bolvadin ilçesine bağlı Şazi mahallesi Demirciler İçi Sokak'taki asma ağaçlarının üzeri karla doldu. Bir süre sonra kar ağırlığını kaldıramayan ağaçların altına destek amaçlı kullanılan demirler çöktü. Bazı demir direkleri yıkıldı. Çökme ve yıkılma sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engellerken bölge esnafı yetkililerin sokakta önlem almasını talep etti.