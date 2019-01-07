Son Dakika Haberleri: Kar Ağırlığına Dayanamayan Tribünün Çatısı Çöktü

Kar Ağırlığına Dayanamayan Tribünün Çatısı Çöktü

1 saat önce

Kar ağırlığına dayanamayan tribünün çatısı çöktüHAKKARİ - Hakkari'de yer yer 1,5 metreyi bulunan kar kalınlığına daha fazla dayanmayan şehir stadyumunun tribün çatısı çöktü.

Kar ağırlığına dayanamayan tribünün çatısı çöktü

HAKKARİ - Hakkari'de yer yer 1,5 metreyi bulunan kar kalınlığına daha fazla dayanmayan şehir stadyumunun tribün çatısı çöktü.
Onlarca köy ve mezra yolunun kapalı olduğu ve okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari'de, hayat durma noktasına geldi. Merzan Mahallesi'nde bulunan Merzan Futbol Sahası'ndaki 500 seyirci kapasiteli şehir stadyumu tribünün çatısı, 1,5 metreyi bulan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, son on yılın en yoğun kar yağışının yaşandığını ve karın ağırlığına dayanamayan türbin çatısının çöktüğünü belirterek, yağışların durmasıyla birlikte yeniden onarım çalışmalarına başlanacağını söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Yerel
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