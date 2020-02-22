Kar ağırlığına dayanmayan ahır çöktü: 12 koyun telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar ağırlığına dayanmayan ahır çöktü: 12 koyun telef oldu - Son Dakika

Kar ağırlığına dayanmayan ahır çöktü: 12 koyun telef oldu

7 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan ahır çökerken, 12 koyun ise telef oldu.

Kar ağırlığına dayanmayan ahır çöktü: 12 koyun telef oldu, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan ahır çökerken, 12 koyun ise telef oldu.


İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde yaşayan Hazım Atasoy'a ait ahır, yoğun kar yağışından dolayı çöktü. Ahırda büyük hasar meydana gelirken, 12 koyun ise telef oldu. Hazım Atasoy, olayın sabah yaşandığını belirterek, "Büyük bir görüntü ile uyandık. Çok koyunum telef oldu. Şimdi büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Diğer hayvanlarım da dışarıda kaldı. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
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