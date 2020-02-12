Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı çöktü - Son Dakika

Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı çöktü

6 saat önce

Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü.

Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı çöktü, System.String[]

Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü.


Olay, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Kent genelinde 4 gündür etkili olan kar yağışında kapalı pazar yerinin üzeri karla doldu. Belirli bir süre sonra biriken kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü. Meydana gelen olayda, kapalı pazar alanında kimsenin olmamasından dolayı yaralanan ve can kaybı olmadı.


Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik önlemleri alırken, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. - KARABÜK

Şirinevler, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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