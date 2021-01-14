Kar alarmının ardından, küreme araçları yollara indi - Son Dakika

Kar alarmının ardından, küreme araçları yollara indi
14.01.2021 11:27
Kar alarmının ardından, küreme araçları yollara indi Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yüksek kesimlerde kar küreme araçları yollara indi.
Kar alarmının ardından, küreme araçları yollara indi
İSTANBUL - Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yüksek kesimlerde kar küreme araçları yollara indi.
İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı uyarısı yapıldı. Havaların soğumasıyla birlikte yapılan uyarıların ardından belediyeye ait kar küreme araçları sabah 09.00 itibariyle yollara indi. Her yıl en çok yağış alan Büyükçekmece bölgesinde kar küreme araçlarının yollarda beklemeye başladığı görüldü.
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