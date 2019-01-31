Son Dakika Haberleri: Kar Almanya'da Hayatı Felç Etti

Kar Almanya'da Hayatı Felç Etti

1 saat önce

ŞEHİR İÇİ hafif raylı sistemlerde, tramvaylarda gecikmeler ve raylardaki buzlanmalar dolayısıyla bazı seferlerde de iptaller yaşanıyor.

Kar Almanya'da Hayatı Felç Etti, System.String[]
ŞEHİR İÇİ hafif raylı sistemlerde, tramvaylarda gecikmeler ve raylardaki buzlanmalar dolayısıyla bazı seferlerde de iptaller yaşanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, buzlanma dolayısıyla kazalar meydana geldi. Özellikle büyük şehirlerde araçların yavaş seyretmesi trafiği artırdı. Alman Meteoroloji Kurumu kötü hava koşullarının birkaç gün daha devam edeceğini açıkladı.

UZMANLAR UYARDI

Hava sıcaklıklarının genellikle eksilerde seyrettiği ülkede en yüksek sıcaklıkların 1 ila 3 derece olduğu belirtildi. Uzmanlar, araç ve yayaları özellikle aşırı buzlanma nedeniyle oluşabilecek kazalara karşı uyardı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47 

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