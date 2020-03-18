Kar altında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı göz kamaştırdı - Son Dakika

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Kar altında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı göz kamaştırdı
6 saat önce
Kar altında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı göz kamaştırdı Samsun'da kar yağışı altında dev bayrak ilgi çekiyor Samsun'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.
Kar altında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı göz kamaştırdı
Samsun'da kar yağışı altında dev bayrak ilgi çekiyor
SAMSUN - Samsun'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.
Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyir ederken kar yağışı ise yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan 116 metre uzunluğundaki direkte asılı olan 450 kilo ağırlığında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı ise kar yağışı altında muhteşem bir görüntü sergiliyor.
Bayrak yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.
(MAY-SLH-Y)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:37 Kaynak: İHA
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