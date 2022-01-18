Kar altında antik havuz keyfi - Son Dakika

DENİZLİ'de UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, travertenleriyle ünlü Pamukkale'de kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistler ise 36 derecelik sıcaklığına sahip antik havuza girerek kar altında yüzdü.

Kent merkezi ile yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerine doğru kar yağışı şehir merkezinde etkisini yitirdi. Kar yağışıyla birlikte, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de farklı bir manzara ortaya çıktı. Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, 2 derece hava sıcaklığında su sıcaklığı 36 dereceyi bulan tarihi Antik Kleopatra Havuzu'nda kar yağışı altında yüzdü.

'MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKIYOR'İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, Pamukkale'nin her mevsim turist çektiğini belirterek, "Hava soğuk ve kar yağışı olmasına rağmen turistler antik havuza giriyor. Kar altında 36 derece sıcak havuzda yüzmenin keyfini yaşıyorlar. Pamukkale, dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Dünyada 19 yerden bir tanesi. Kar yağışında Pamukkale'nin beyaz traverteniyle iki beyaz birleşiyor. Muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Turistlerde böyle bir anı yaşamaktan gayet memnunlar" dedi.'GÖRÜLMEYE DEĞER BİR ORTAM OLUŞTU'Antik Havuz İşletme Koordinatörü Erkan Tunaboylu ise kar yağışının antik havuzda görülmesi gereken bir ortam yarattığını ifade ederek, "Antik havuz, 7'nci yüzyılda depremle oluşan bir yer. Havuzun suyu, yaz kış 36 derece. Bugün de havuza gelen turistler, yağan karın keyfini havuzun içinde çıkarıyor. Bu havuz, dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Buraya gelen turistler, havuzu görünce aşık oluyor. Özellikle bugün kar yağışı altında görülmeye değer bir ortam oluştu" diye konuştu.

Kolombiya'dan Türkiye'ye tatile gelen Diana Perea ile Angie Black ise kar yağışı altında sıcak suda yüzmenin farklı bir duygu olduğunu ve büyük keyif aldıklarını söyledi.