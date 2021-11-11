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Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular - Son Dakika

Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular

11.11.2021 16:00

Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular Erzurum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün Konaklı Kayak Merkezi bölgesinde binlerce fidan kar altında toprakla buluşturuldu.

Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular

ERZURUM - Erzurum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün Konaklı Kayak Merkezi bölgesinde binlerce fidan kar altında toprakla buluşturuldu.

Konaklı Kayak Merkezi bölgesinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerinde bulunan illerde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da ağaçlandırma, toprak muhafaza ve ormanların gençleştirilmesi çalışmaları kapsamında; 2021 yılı sonunda kadar 7 bin 441 hektar arazide çalışma yapılarak 13,5 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Erzurum'da ağaçlandırma, toprak muhafaza ve ormanların gençleştirilmesi çalışmaları kapsamında; 2021 yılı sonunda kadar 5 bin 951 hektar arazide çalışma yapılarak 4,6 Milyon tohum ve fidan toprakla buluşturulduğunu dile getiren Ayatay, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde; Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü olarak 44 Adet lokasyonda 175 bin fidan toprakla buluşturulacaktır. Erzurum ilinde ise 10 adet lokasyonda 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bölge Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılan ağaçlandırma protokolü kapsamında; Palandöken Kayak Merkezinde 413 hektar sahada Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projesi yapılarak proje kapsamında 303 bin adet fidan tesis aşamasında, 87 bin adet ise tamamlama dikimi olmak üzere toplam 390 bin Sarıçam, Huş, Titrek Kavak, Kuşburnu türlerinden fidan toprakla buluşturulmuştur" diye konuştu.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezinde 2 bin 350 rakımda kar yağışı altında yapılan ağaçlandırma çalışmalarına katılım oldukça yüksek oldu.

Törene Vali Yardımcıları Can Atak, İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve kamu kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Törende askeri birliklerden ve okullardan gelen öğrencilerde karlı arazide ağaç dikti.

Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular
Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular
Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular
Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular

Erzurum, Milli, Kasım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar altında binlerce fidanı toprakla buluşturdular - Son Dakika


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