Kar Altında Can Pazarı: 3 Yaralı
47 dakika önce
Zonguldak'ta kar yağışının etkili olduğu Kumtarla mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 30 metre yükseklikten uçtu.
Zonguldak
'ta kar yağışının etkili olduğu Kumtarla mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 30 metre yükseklikten uçtu. Araç
bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Merkez
Kumtarla mevkiinde dün gece saatlerinde kaza meydan geldi. Kar
yağışının etkili olduğu Kumtarla mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 30 metreden uçtu. Araç içinde bulunan yaralılar durumu AFAD
ve 112 ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri araç içinde bulunan yaralılara müdahale etti. Araç içinde bulunan 3 kişi hafif yaralı olarak çıkartılırken bir kişinin bacağı kırıldı. AFAD ekipleri bacağı kırılan yaralıyı sedyeye koyarak halatla yukarıya çekti. Araçtan çıkartılan yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:37 Kaynak: İHA
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