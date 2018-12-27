Kar Altında Can Pazarı...direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, 30 Metre Yükseklikten Uçtu: 3 Yaralı
1 saat önce
Kar altında can pazarı...Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 30 metre yükseklikten uçtu: 3 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ta kar yağışının etkili olduğu Kumtarla mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 30 metre yükseklikten uçtu.
Kar
altında can pazarı...Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 30 metre yükseklikten uçtu: 3 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta kar yağışının etkili olduğu Kumtarla mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 30 metre yükseklikten uçtu. Araç
bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Merkez
Kumtarla mevkiinde dün gece saatlerinde kaza meydan geldi. Kar yağışının etkili olduğu Kumtarla mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 30 metreden uçtu. Araç içinde bulunan yaralılar durumu AFAD
ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri araç içinde bulunan yaralılara müdahale etti. Araç içinde bulunan 3 kişi hafif yaralı olarak çıkartılırken bir kişinin bacağı kırıldı. AFAD ekipleri bacağı kırılan yaralıyı sedyeye koyarak halatla yukarıya çekti. Araçtan çıkartılan yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:23 Kaynak: İHA
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