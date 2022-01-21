Üye Girişi
Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı - Son Dakika

Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı

21.01.2022 17:15

Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları unutulmadı.

Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı

ISPARTA - Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları unutulmadı. Isparta'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için boş arazilere yiyecek bırakıldı.

Isparta'da Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, etkili kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayatı ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı. Ekipler, vahşi doğa hayvanları ve sokak hayvanları için farklı alanlara yem bıraktı. Isparta'da kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, kuşlar ve sokak hayvanları unutulmadı. Isparta Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dondurucu soğukta yaban hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirildi.

Doğaya samanların yanı sıra yaban hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.

Gölcük Tabiat Parkında, Davraz Kayak Merkezinde ve çok sayıdaki mesirelik alanlarda yemleme çalışması yapıldı. Karlı ve aşırı soğuk havada sokak hayvanları da unutulmadı.

Sokak hayvanları için de yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Çankar, belediye olarak hem yabani hem de sokak hayvanlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gölcük milli parkımızda, Davraz'da ve şehir merkezi mesirelik alanlarda hem vahşi doğa hayvanlarımızı hem sokak hayvanlarımızı beslemeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince hayvanlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ali Gündüz de Isparta Belediyesi işbirliğinde Gölcük Tabiat Parkı ve diğer alanlarda yaban hayatı ile sokak hayvanları için yem bıraktıklarını dile getirerek, "Özellikle doğal alanlarda yabani hayatın yoğun olduğu bölgelere belediyemizle birlikte yem bıraktık. Bu soğuk havada bu masum canlarında enerji ile dolup beslenmesi için böyle bir çalışma yaptık bu soğuk havalarda duyarlı vatandaşlarımızda hayvanlarımıza bir kap yem, bir kap su bırakmalarını öneriyoruz" dedi.

Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı
Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı
Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Isparta, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:46:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement