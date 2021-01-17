Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar - Son Dakika

Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar

17.01.2021 12:50

Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar Meryem Gürbüz: "Kış şartları yaza göre daha zor ama kar yağdığı için sevinçten uyuyamadık" Ali Gürbüz: "Hayvanlar dağa gidemediği için ellerimizle besliyoruz yavrusuna bakmazsa emzirmesine kadar yapıyoruz" Geçimlerini küçükbaş hayvancılıkla...

Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar

Meryem Gürbüz:

"Kış şartları yaza göre daha zor ama kar yağdığı için sevinçten uyuyamadık"

Ali Gürbüz:

"Hayvanlar dağa gidemediği için ellerimizle besliyoruz yavrusuna bakmazsa emzirmesine kadar yapıyoruz"

ESKİŞEHİR - Geçimlerini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Meryem ve Ali Gürbüz çifti, zorlu kış şartlarında hayvanlarıyla iç içe yaşam mücadelesi veriyor.

Hayvancılıkla geçinen 49 yaşındaki Meryem Gürbüz ve 53 yaşındaki Ali Gürbüz, Eskişehir ile Kütahya il sınırında bulunan Sofça Mahallesinde yaşıyor. Her sabah balta ile odunlarını kırıp sobada yakarak ısınan evli çift, çetin kış şartlarına göğüs geriyor. Hayvanlarına evlatları gibi bakan çift, adeta soğuğa meydan okuyor. El ele verip zorlukların üstesinden gelen Gürbüz ailesi; koyunları, keçileri, köpekleri ve ördekleriyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

"Karın zorluğu da var güzelliği de var"

Kar altında nasıl bir yaşam sürdüklerini anlatan 3 çocuk annesi Meryem Gürbüz, "Kışın evde soba yaktığımız için odun kırıyoruz. Kış şartları yaza göre daha zor. Eşimle beraber hayvanlarımıza bakıyoruz. Sobamızı sürekli yakıyoruz. Hayvan zamanı hayvana bakıyoruz ama yazı başka kışı başka oluyor. Bu yıl kar geç yağdı. Allah sonumuzu hayır etsin. Kar yağdığı için sevinçten uyuyamadık. Karın zorluğu da var güzelliği de var. Yiyeceğimiz, içeceğimiz kara bağlı" diye konuştu.

"Hayvanlar dağa gidemediği için ellerimizle besliyoruz"

Hayvan bakımının kışın yaza nazaran daha güç olduğunu aktaran Ali Gürbüz ise, "Kış zor geçiyor yaz gibi olmuyor. Hayvanlar dağa gidemediği için ellerimizle besliyoruz. Sabah erken saatlerde yemini, suyunu veriyoruz. Bu gün boyu devam ediyor. Kuzulayacak koyun kendisini belli ediyor. Biz de sık sık kontrol ediyoruz. Doğmadıysa doğuma bile yardım ediyoruz. Hayvan yavrusuna bakmazsa emzirmesine kadar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar
Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar
Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar
Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar

Ali Gürbüz, Eskişehir, Kütahya, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı İş insanından şoke eden iddialar: 2 aracımı alıp geri vermedi, müstehcen sitelerde telefon numaramı paylaştı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Samsun-İstanbul uçağı, bilinç kaybı yaşayan yolcudan dolayı acil iniş yaptı İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:37
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı         
11:33
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı         
09:45
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi         
08:17
Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı         
23:42
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 13:11:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei