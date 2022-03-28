Kar altında güzelleşen Yüksekova - Son Dakika
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Kar altında güzelleşen Yüksekova

28.03.2022 09:37

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mart ayına rağmen her tarafın karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mart ayına rağmen her tarafın karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en doğusunda bulunan Yüksekova ilçesi, yaz aylarında olduğu kadar kış mevsiminde de ayrı bir güzellikle göz kamaştırıyor. İlçede kış mevsiminin başlamasıyla etkili olan yoğun kar yağışı kente ayrı bir güzellik katarken, ilçenin etrafını saran dağların beyaz örtüsü ve şehrin üstündeki sis bulutları ise görenleri kendine hayran bırakıyor.

2 mevsimi bir arada yaşadıklarını belirten Muhtar Selim Genç, "Şu an Yüksekova'nın bir yanı karla kaplıyken, diğer yanı ilkbaharı yaşıyor. Ovamız ve dağlarımız beyaz örtüsüyle adeta hayran bırakıyor. Özellikle yazın olduğu kadar kışın da turizmin gözde mekanlarında biri olduğunu söyleyebiliriz. Yüksekova aslında doğunun en güzel yerlerinden biridir, çünkü Cilo Dağları 20 bin yıllık buzulları barındırıyor. Yüksekova mart ayına rağmen kar altında güzellikler saçıyor" dedi.

(Metin Tek/ İHA)

Kar altında güzelleşen Yüksekova
Kar altında güzelleşen Yüksekova
Kar altında güzelleşen Yüksekova
Kar altında güzelleşen Yüksekova
Kar altında güzelleşen Yüksekova
Kar altında güzelleşen Yüksekova
Kar altında güzelleşen Yüksekova
Kar altında güzelleşen Yüksekova
Kar altında güzelleşen Yüksekova

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Kaynak: İHA

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