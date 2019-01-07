Son Dakika Haberleri: Kar Altında Havuz Keyfi

Kar Altında Havuz Keyfi

1 saat önce

Yalova'nın Termal ilçesinde tatilciler kar altında havuz keyfi yapıyor.

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Yalova'nın Termal ilçesinde tatilciler kar altında havuz keyfi yapıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen kaplıcalar soğuk ve karı keyfe dönüştürmek isteyenlerin akınına uğruyor. Amerika, Rusya ve ülkedeki bir çok ilden Termal'e gelen vatandaşlar -2 derece soğuk havada kar altında sıcak suda yüzerek Termal'in doyumsuz manzarasını izlemeye koyuluyor. Vatandaşlar, "Kar altında sıcak suda yüzmek tarifsiz bir duygu. Herkesi bunu yaşamaya davet ediyoruz" dediler.

Bazı vatandaşlar ise karla kaplı şezlonglara yatıp, ardından sıcak suya atlayarak havuzun tadını çıkartmayı tercih etti.

Bu arada kar altındaki Termal cezp ediyor. Karla kaplı ağaçların değişik şekilleri büyülüyor. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

Yalova, Termal, Kar, Güncel
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