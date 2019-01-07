Kar Altında Havuz Keyfi
1 saat önce
Kar altında havuz keyfi Termal yabancı turistlerin gözdesi olduYALOVA - Yalova'nın Termal ilçesinde tatilciler kar altında havuz keyfi yapıyor.
Kar
altında havuz keyfi Termal
yabancı turistlerin gözdesi oldu
YALOVA - Yalova
'nın Termal ilçesinde tatilciler kar altında havuz keyfi yapıyor. Sağlık Bakanlığı
tarafından işletilen kaplıcalar soğuk ve karı keyfe dönüştürmek isteyenlerin akınına uğruyor. Amerika
, Rusya
ve ülkedeki bir çok ilden Termal'e gelen vatandaşlar -2 derece soğuk havada kar altında sıcak suda yüzerek Termal'in doyumsuz manzarasını izlemeye koyuluyor. Vatandaşlar, "Kar altında sıcak suda yüzmek tarifsiz bir duygu. Herkesi bunu yaşamaya davet ediyoruz" dediler.
Bazı vatandaşlar ise karla kaplı şezlonglara yatıp, ardından sıcak suya atlayarak havuzun tadını çıkartmayı tercih etti.
Bu arada kar altındaki Termal cezp ediyor. Karla kaplı ağaçların değişik şekilleri büyülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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