Kar Altında Hayvanların Muhteşem Görüntüleri
2 saat önce
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde soğuğu seven hayvanlar karın keyfini çıkarıyor.
Bursa Hayvanat Bahçesi
'nde soğuğu seven hayvanlar karın keyfini çıkarıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hayvanat Bahçesi'nde kış mevsimini seven hayvanlar karın keyfini çıkarttı. Aslan, habeş maymunu gibi sıcak iklim canlıları da karda kafeslerinden çıkarak kendileri için hazırlanan alanlarda gezinmeyi ihmal etmedi. Geçen sene hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi Bengal kaplanlarını strese sokarken, bu sene kar yağışının düşmesi kaplanların keyfini yerine getirdi. Kanatlı hayvanların barındığı alanlarda ise kar altındaki siyah kuğu güzel görüntüler oluşturdu. 206 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarına uygun yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, 121 tür ve yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında on binlerce vatandaşı ağırlayan hayvanat bahçesinin kış aylarında ziyaretçi sayısı düşse de oluşan güzel görüntüler kartpostalları aratmıyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu
Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi