Son Dakika Haberleri: Kar Altında Hayvanların Muhteşem Görüntüleri

Kar Altında Hayvanların Muhteşem Görüntüleri

2 saat önce

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde soğuğu seven hayvanlar karın keyfini çıkarıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde soğuğu seven hayvanlar karın keyfini çıkarıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kış mevsimini seven hayvanlar karın keyfini çıkarttı. Aslan, habeş maymunu gibi sıcak iklim canlıları da karda kafeslerinden çıkarak kendileri için hazırlanan alanlarda gezinmeyi ihmal etmedi. Geçen sene hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi Bengal kaplanlarını strese sokarken, bu sene kar yağışının düşmesi kaplanların keyfini yerine getirdi. Kanatlı hayvanların barındığı alanlarda ise kar altındaki siyah kuğu güzel görüntüler oluşturdu. 206 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarına uygun yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, 121 tür ve yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında on binlerce vatandaşı ağırlayan hayvanat bahçesinin kış aylarında ziyaretçi sayısı düşse de oluşan güzel görüntüler kartpostalları aratmıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

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