Kar Altında "İyilik" Yolculuğu

MUASTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta 'da yaşayan hayvansever Önder Durmuş, kış aylarında yem bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini doyurmak için haftanın belli günlerinde topladığı gıda maddeleriyle uzun bir iyilik yolculuğuna çıkıyor.Durmuş, imkanları ölçüsünde aldığı ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) gönüllülerinin yardımıyla topladığı mama ve kemikleri Gökçay, Çayboyu ve Tabakhane mevkisinde bulunan 450 sokak köpeğine ulaştırıyor.Karlı ve soğuk havaya aldırış etmeden sokak köpeklerini doyuran Önder, "Canlar" dediği sokak köpeklerine yem ulaştırarak örnek bir davranış sergiliyor.Sabahın erken saatlerinde aracına yüklediği mama ve kemikleri bazen kızı bazen de eşinin yardımıyla, yolunu gözleyen 450 köpeğe ulaştıran Durmuş, belirlediği alana ulaştığında önüne atlayan sokak köpekleriyle renkli görüntüler oluşturuyor."Bu canları doyurunca akşamları çok rahat uyuyoruz"Hayvansever Durmuş, AA muhabirene yaptığı açıklamada, uzun süreden beri içinde hayvan sevgisinin olduğunu söyledi.Kentin belli noktalarında bulunan sokak köpeklerinin zor durumda olduğunu ve bu canların unutulmaması gerektiğini ifade eden Durmuş, bu mevsimde onların aç kalmamalarının çok önemli olduğunu belirtiyor.Yapılan besleme miktarının duruma ve zaman göre değiştiğini aktaran Durmuş, şunları söyledi:"Sokak köpeklerinin kışın karnı toksa üşümezler. Onların üşümemesi ve hastalanmaması için bizim onların karnını tok tutmamız gerekiyor. Emekli olduktan sonra bu işe başladım. Kızım ve eşim yardım ediyor. Biz bu canları doyurunca akşamları çok rahat uyuyoruz. Özellikle kış mevsiminde doyurmak çok önemli bizim için. Buraya gelemediğimizde 'Bir sıkıntıları var mı, toklar mı, hastalandılar mı?' diye düşünüyoruz. Burada doyurup gittiğimizde huzurlu ve mutlu oluyoruz. Yaz, kış bunu yapıyoruz. Kışın beslemenin önemi daha fazla artıyor. Kendi aracımla ailece yapıyoruz bunu. Har alana gitmeye çalışıyoruz."Bu çalışmayı haftanın belirli günlerde yaptığını anımsatan Durmuş, arabasında sürekli mama bulundurduğunu ve ihtiyacı olan sokak hayvanı gördüğünde hemen yardımda bulunduğunu ifade ettti.Durmuş, "Gökçay, Çayboyu ve Tabakhane mevkisindeki canlarımızı beslemeye yapıyoruz. Farklı alanlarda bulundukları için hazırlık sürecimiz dahil 5 saatimizi veriyoruz. Biz besleme günlerini iple çekiyoruz." dedi.Toplumu sokak hayvanları konusunda daha fazla duyarlılığa davet eden Durmuş, bu hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğine dikkati çekti."Aslında her şey hayvan sevgisiyle başlıyor"Hayvan sahiplendirilmesinin önemine işaret eden Durmuş, şöyle devam etti:"Ön yargılı olmamamız gerekiyor. Isparta'da şu an birçok can kısırlaştırılıyor, küpeleniyor, aşılanıyor. Dolayısıyla saldırganlıkları azalıyor. Halkımızdan ricamız, bu hayvanlara zarar vermemeleri. Sıkıntı varsa resmi kuruluşlar ve gönüllülerle iletişime geçebilirler. Tüfekle vurmalar, zehirlemeler oluyor. Bunun öbür dünyası da oluyor. Eğer sevmiyorsanız, zarar da vermeyin. Hayvan sevgisiyle başlıyor aslında her şey. Çocuklarımız dijital ortamlarda yetişiyor. Çocuklarımıza en iyi cep telefonunu alma yarışına giriyoruz. Onun yerine çocuklarımıza kedi veya köpek sahiplendirebiliriz. Sahiplenmeleri aslında çocuğun sosyal yaşantısı ve ilerisi için çok iyi olacaktır. Hayvana dokunan bir daha bırakamıyor. Bizde hayvana hiç dokunamazdık, korkardık. Şimdi hiç birinden korkmuyoruz. Korkulmayacak olduklarını gördük. Ailelerden sokak hayvanlarını sahiplenmelerini istiyoruz. Petşoptan satın almayın. Sokakta hayvanlar yaşama mücadelesi veriyor."