Kar altında kalan aracına 5 gün sonra kavuştu - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile minibüsü kara gömülen bir kişi aracına, 5 günlük çalışma sonucu kavuştu.



İlçeye bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Örenağıl köyü Kayadibi mezraasında, yoğun yağış nedeni ile minibüsü kara gömülen Gıyasettin Ağduk'un imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti. Yoğun kar yağışı nedeni ile evinden çıkamayan Ağduk'un aracının bulunduğu bölge, ekiplerin 2 günlük çalışması sonucu kardan temizlendi. 5 gün kar altında kalan aracının çıkarılmasına sevinen Ağduk, İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN