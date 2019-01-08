Kar Altında Kalan Banaz'ın Yeşil Ormanları Havadan Görüntülendi
48 dakika önce
Kar altında kalan Banaz'ın yeşil ormanları havadan görüntülendi Yeşil ve beyazın eşsiz uyumu kendine hayran bırakıyorUŞAK - Uşak'ın yeşil doğası ve ormanlarıyla ünlü Banaz ilçesi yağan kar sonrası görsel bir şölen sunarken, ormanlık alanlar eşsiz bir manzaraya büründü.
Kar
altında kalan Banaz
'ın yeşil ormanları havadan görüntülendi
Yeşil ve beyazın eşsiz uyumu kendine hayran bırakıyor
UŞAK - Uşak
'ın yeşil doğası ve ormanlarıyla ünlü Banaz ilçesi yağan kar sonrası görsel bir şölen sunarken, ormanlık alanlar eşsiz bir manzaraya büründü. Görsel şölen havadan görüntülendi.
Uşak'ın akciğerleri olan ve en geniş orman alanına sahip Banaz ilçesi yazın yeşil doğasıyla kendine hayran bırakırken, kışın da yağan kar sonrası ayrı bir güzelliğe büründü. Evrendede mesire alanında ve çevresindeki ormanlık alandan alınan havadan görüntüler eşsiz seyir keyfi verirken, yer yer devam eden kar yağışı ile yeşil ve beyazın eşsiz uyumu kendine hayran bıraktı.
Yöre halkının da yağan yoğun kar sonrası ilgi odağı olan bölge, okulların tatil olması ve kar yağışının hafta sonuna denk gelmesi ile kış pikniği için ideal ortam sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:57 Kaynak: İHA
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