Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler - Son Dakika

Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler

17.01.2021 13:00

Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler Seyrine doyumsuz manzarayı izlemek için 701 basamak çıktılar Afyonkarahisar'ın simgesi 226 metre yükseklikteki Karahisar Kalesi'nden kar altında kalan kenti seyretmek isteyenler, 701 basamağı çıkarak kenttin eşsiz manzarasını...

Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler

Seyrine doyumsuz manzarayı izlemek için 701 basamak çıktılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın simgesi 226 metre yükseklikteki Karahisar Kalesi'nden kar altında kalan kenti seyretmek isteyenler, 701 basamağı çıkarak kenttin eşsiz manzarasını doyasıya izledi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Afyonkarahisar'da da 2 gündür belirli aralıklarla sürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti. Afyonkarahisar'ın sembolü 226 metre yükseklikteki Karahisar Kalesi de kar ile kaplandı. Bizans ve Selçuklu döneminde önemli çarpışmalara sahne olan Karahisar Kalesi hem yaz aylarında hem de kış aylarında binlerce misafir ağırlamaya devam ediyor.

"701 basamak çıktığıma değdi"

Afyonkarahisar'da yaşayan Hayrettin Köle, amatör kamerası ile irili ufaklı 701 basamaktan oluşan Karahisar Kalesi'ne çıkarak doyumsuz manzarayı görüntüledi. Kaleye daha öncesinde de çıktığını ancak kale karla kaplıyken ilk defa çıktığını ifade eden Köle, "Afyonkarahisar'da yaşıyorum. Kalemiz Afyonkarahisar'ın önemli simgesi. Ben daha önce defalarca kaleye çıkma fırsatı buldum ancak kale kar ile kaplıyken ilk defa çıkıyorum. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Ancak kale bayağı yüksek ve kar altında olduğu için çıkarken biraz zorlandım ama buna değdiğini düşüyorum. Çünkü Afyonkarahisar'ı kuşbakışı izlemek gerçekten çok güzel. Bunu herkes yaşamalı bence. Ben tarihe ve yüksekliğe merakı olan herkesi burayı görmeye davet ediyorum" dedi.

"Herkesi burayı görmeye davet ediyorum"

Kazakistanlı üniversite öğrencisi Ramin Sindor Ruziboev ise, Karahisar Kalesi'ne çıkmak için İstanbul'dan geldiğini ifade etti. Daha önce kale hakkında çok araştırma yaptığını belirten Ruziboev, "Ben buraya gelmeden önce burası hakkında çok araştırmıştım, gelmeyi çok istemiştim. Aylar sonra buraya gelmek ancak nasip oldu. Çok güzel bir manzaraydı, müthiş bir manzara. Ben herkese burayı mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. İlerde ben bu kaleye tekrar gelmek istiyorum" diye konuştu.

Kar altındaki şehri kuşbaşı izlemek isteyenler de Karahisar Kalesi'nin yolunu tuttu.

Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler
Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler
Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler
Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler

Karahisar, Türkiye, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar altında kalan kenti 226 metre yükseklikten seyrettiler - Son Dakika


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