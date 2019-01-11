Kar Altında Kalan Köpek Yavrularını Ekipler Kurtardı

Hakkari'de yoğun kar yağışının ardından çöken kulübede mahsur kalan köpekler, ekiplerce kurtarıldı.

Hakkari'de yoğun kar yağışının ardından çöken kulübede mahsur kalan köpekler, ekiplerce kurtarıldı.



Yüksekova Devlet Hastanesinin arka bahçesinde anne köpek ve 5 yavrusunun yaşadığı kulübe, yoğun kar yağışı sonucu çöktü.



Bir süre sonra bölgede temizlik çalışması yapan ekiplerin biriktirdiği karlar da çöken kulübenin bulunduğu alana düştü.



Köpek seslerini duyan hastane çalışanlarının haber vermesi üzerine belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.



Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpek yavrularını bulundukları yerden çıkartarak belediyenin hayvan barınağına götürdü.



Anne köpek ise arama sonucu bulunamadı.



Yüksekova Belediyesi veterineri Hekim Kaçan, yaptığı açıklamada, kurtarılan köpekleri hemen tedaviye aldıklarını belirterek, "Hayvanlara gerekli tedaviyi uyguladık. Mama ve biberonla besledik, koruma altındalar." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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