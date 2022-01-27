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Kar altında kalan tescilli tarihi konaklar böyle görüntülendi - Son Dakika

Kar altında kalan tescilli tarihi konaklar böyle görüntülendi

27.01.2022 09:44

Kar altında kalan tescilli tarihi konaklar böyle görüntülendi Tarihi konaklar yaz mevsimi kadar olmasa da kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor Afyonkarahisar'ın konakları ile ünlü tarihi sokakları yağan kar sonrası seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara oluşturdu.

Kar altında kalan tescilli tarihi konaklar böyle görüntülendi

Tarihi konaklar yaz mevsimi kadar olmasa da kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın konakları ile ünlü tarihi sokakları yağan kar sonrası seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara oluşturdu. Konaklar yaz dönemi kadar olmasa da kışında ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıllarda aslına uygun olarak restore edilen ve rengarenk boyanan tarihi konaklar her mevsimde ayrı bir güzellik ortaya koyuyor. Afyonkarahisar'da tarihi dokuya sahip korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve dış cephe korumalı 400 civarında konak ve ev bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce kentsel sit alanı içerisinde kalan Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda tescilli ve tescilsiz yapılarda sokak sağlıklaştırma uygulaması ve restorasyon çalışmaları kapsamında 2002 yılından beri toplam 300'ün üzerinde konak ve iş yerinin dış cepheleri ile çatıları onarıldı. Tadilat çalışmalarının ardından rengarenk bir görünüme kavuşan tarihi sokaklar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

"İlgiden bizde memnunuz"

Her mevsim ayrı bir güzellik ile dikkat çeken konakların kar altındaki görüntüsü görenleri adeta mest ediyor. Konaklar yaz mevsimi kadar olmasa da kış mevsiminin de de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Konakların olduğu bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Abdul Ömer Yıldırım, konakları ve tarihi sokakların kışında ilginin olduğunu ifade ederek, "Afyonkarahisar coğrafi konumu itibariyle şehirlerin geçiş noktasında olmasından dolayı ziyaretçiler geliyor. Konakların görselliği güzelleştirildi ve bundan dolayı rağbet görüyor. Bizde esnaflar olarak bu durumdan memnunuz" dedi.

Konakların kar altında İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından havadan çekilen görüntüsü karla içindeki rengarenk manzara ile eşsiz bir görüntü sundu.

Kar altında kalan tescilli tarihi konaklar böyle görüntülendi
Kar altında kalan tescilli tarihi konaklar böyle görüntülendi
Kar altında kalan tescilli tarihi konaklar böyle görüntülendi

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Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar altında kalan tescilli tarihi konaklar böyle görüntülendi - Son Dakika


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