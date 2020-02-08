Kar altında kaplıca keyfi - Son Dakika
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Kar altında kaplıca keyfi

6 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki kaplıcalara gidenler, kar altında sıcak suda yüzmenin keyfini çıkardı.

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BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki kaplıcalara gidenler, kar altında sıcak suda yüzmenin keyfini çıkardı.

Kar yağışının etkili olduğu Bursa'da vatandaşlar, soğuktan korunmak için çareyi kaplıcalarda buldu. Sıcaklığın -3 derede olduğu Orhangazi ilçesinde, Orhangazi Belediyesi bünyesindeki Keramet Ilıca Tesisleri'ne akın eden vatandaşlar, kar altında sıcak suda yüzmenin tadını çıkardı. Su sıcaklığının 34 derece olarak ölçüldüğü kaplıcalara kent merkezinin yanı sıra, çevredeki şehirlerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geldiklerini belirten 15 kişilik kafile de dondurucu soğuktan kaçarak burada rahatladıklarını belirtti. Yetkililer tarafından suyun 72 ayrı mineral barındırmasına dikkat çekilirken, kaplıcaların sağlık açısından da faydalı olduğu bildirildi. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışının da etkisiyle son zamanlarda kaplıcalara gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, vatandaşların sudaki anları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.


Orhangazi Belediyesi, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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