Son Dakika Haberleri: Kar altında koyunların dönüşü başladı
Son Dakika Güncel Kar altında koyunların dönüşü başladı

Kar altında koyunların dönüşü başladı

7 saat önce

Doğu Karadeniz yaylalarında karın yağmasıyla birlikte koyunlar mahsur kaldı.

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Doğu Karadeniz yaylalarında karın yağmasıyla birlikte koyunlar mahsur kaldı. Bazı çobanlar ise koyun sürülerini köye indirmek için zorlu hava şartlarına rağmen yollara koyuldu.


Görele ilçesine bağlı Sisdağı yaylasında 10 santimi geçen kar kalınlığı sonrası çobanlar koyunlarını köylere indirmek için yola koyuldu. - GİRESUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
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