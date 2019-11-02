Kar altında koyunların dönüşü başladı
7 saat önce
Doğu Karadeniz yaylalarında karın yağmasıyla birlikte koyunlar mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz yaylalarında karın yağmasıyla birlikte koyunlar mahsur kaldı. Bazı çobanlar ise koyun sürülerini köye indirmek için zorlu hava şartlarına rağmen yollara koyuldu.
Görele ilçesine bağlı Sisdağı yaylasında 10 santimi geçen kar kalınlığı sonrası çobanlar koyunlarını köylere indirmek için yola koyuldu. - GİRESUN
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