Kar altında kurulan mangalda sucuk ve köfte keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar altında kurulan mangalda sucuk ve köfte keyfi - Son Dakika

Kar altında kurulan mangalda sucuk ve köfte keyfi

6 saat önce

Mardin'de vatandaşlar, kar yağışı altında mangalda sucuk ve köfte yaptı.

Kar altında kurulan mangalda sucuk ve köfte keyfi, System.String[]

Mardin'de vatandaşlar, kar yağışı altında mangalda sucuk ve köfte yaptı.


Mardin'de uzun bir aradan sonra yağan kar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Tarihi Mardin'de evlerin üzerinde oluşan kar kütleleri kartpostallık görüntü oluştu. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar karda kaymanın keyfini çıkardı. Artuklu ilçesinde toplanan bir grup vatandaş ise kar yağışı altında mangalda sucuk ve köfte pişirdi.


Vatandaşlardan Selim Kılıç, 8 yıl aradan sonra ilk defa böyle kar yağdığını belirterek, kar yağışının keyfini personelle birlikte mangalda sucuklu ekmek ve köfte pişirerek çıkardıklarını söyledi. Keyifli bir zaman dilimi geçirdiklerini belirten Kılıç, "Çalışanlar da ilk defa böyle bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Sucuk ekmek yiyerek günün stresini atma imkanı buldular. Personelin moral ve motivasyonunu artırmak için bu tür aktivitelere önem veriyorum. Günün stresinden bir nebze olsun uzaklaşan çalışanlarla sohbet etme imkanı bulduk. Kar üzerinde pişen sucuklar ve köfteler güzel bir öğle yemeği oldu. İnşallah sürekli böyle kar yağar bizde mangalda sucuklu ekmek yemeğe devam ederiz" dedi. - MARDİN

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti
Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar altında kurulan mangalda sucuk ve köfte keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]