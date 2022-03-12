Kar altında penguenlerin beslenme saati...Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kar altında penguenlerin beslenme saati...Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor

12.03.2022 10:26

Kar altında penguenlerin beslenme saati.

Kar altında penguenlerin beslenme saati...Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor

Bursa'da hayvanlar mart karını çok sevdi

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde soğuğu seven hayvanlar mart ayında yağan karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışına aldırış etmeden görevliler tarafından beslenen penguenler, havuzlarında kar yağışının mutluluğunu yaşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kış mevsimini seven hayvanlar; mart ayında yağan karın keyfini çıkardı. Sıcak iklim canlıları da, karda kafeslerinden çıkarak kendileri için hazırlanan alanlarda gezinmeyi ihmal etmedi. Kar en çok kaplanın keyfini yerine getirdi. Kanatlı hayvanların barındığı alanlarda ise, kar altındaki kuğu güzel görüntüler oluşturdu. Kışın iyi beslendikleri için kış uykusuna yatmayan ayılar da kendileri için hazırlanan özel yiyeceklerle ziyafet çekti. Penguenler ise bakıcılarının seslenmesi ile yuvalarından çıkarak hazırlanan balıkları afiyetle yiyerek, havuzda karın keyfini sürdü. Zebra, kızıl geyik, flamingo ve lamalar da karın atlında güzel görüntüler oluşturdu. Kar altındaki hayvanat bahçesi havadan da görüntülendi.

206 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarına uygun yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, 121 tür ve yaklaşık bin 300 hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında on binlerce vatandaşı ağırlayan hayvanat bahçesinin kış aylarında ziyaretçi sayısı düşse de, oluşan güzel görüntüler kartpostalları aratmıyor.

YORUMLAR
500
'Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık' diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın! 'Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık' diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın! Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hayvanat Bahçesi, Bursa, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar altında penguenlerin beslenme saati...Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
10:17 Özel harekat burada çalışıyor! Dünyada sadece 3 tane var
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
10:04 Şeytanın aklına gelmez: Kaçakçılıklarını gizlemek için kazdıkları yere 'kimyasal atık' tabelası astılar
10:00 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık!
09:37 Restoranı için kağıt bardak yaptırdı! Kargodan almaya giderken hayatını şokunu yaşadı
09:35 Az daha canlarından oluyorlardı! Kağıt deposunda ısınmak için kağıt yaktılar ve olanlar oldu!
22:33 Burası bombalanan Mariupol! Bu caminin bodrumunda 34'ü çocuk 86 Türk günlerdir mahsur! Çıkamıyorlar
09:20 Zelenski, belediye başkanının kaçırılmasını doğruladı ve Rus annelere seslendi: Oğullarınızı savaşa göndermeyin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 10:33:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kar altında penguenlerin beslenme saati...Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement