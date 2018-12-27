Son Dakika Haberleri: Kar Altında Termal Havuz Keyfi

Kar Altında Termal Havuz Keyfi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında, yoğun kar yağışı ve eksi 3 dereceyi bulan soğuk havaya aldırmayan tatilciler 'karda termal havuz' keyfinin tadını çıkarıyor.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında, yoğun kar yağışı ve eksi 3 dereceyi bulan soğuk havaya aldırmayan tatilciler 'karda termal havuz' keyfinin tadını çıkarıyor.

Sandıklı'daki termal otellerde konaklayan tatilciler açık havuzda karla termal su keyfini bir arada yaşadı. Sıcacık havuzda yüzen tatilciler, daha sonra dışarı çıkıp kar üzerinde yürüyerek ve vücutlarını kar mesajı yaptılar.

Kar keyfini doyasıya yaşayan kaplıca misafirleri karın eğlencesini çıkardıktan sonra kendilerini yaklaşık sıcaklığı 35 dereceyi bulan termal havuza bıraktılar. Karın ve termalin keyfini aynı anda yaşayan tatilciler bu durumla ilk kez Afyonkarahisar'da karşılaştıklarını belirttiler.

Hatay Antakya'dan gelen İzzet Göktürk, "Bizim üçüncü yılımız. Bir tarafta kar var. Biz de havuzda yüzüyoruz. Eksi 3 derecede soğuk bir hava ama bu rahatsızlık verici değil, hoş bir durum " diye konuştu.

Muğla'dan tatil için termal otellere gelen Sezai İzmir, "Suyun şuan ki bütün doğallığı üzerinde. Bu da çok güzel, kar da güzel" diye konuştu

Termal Otel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz Yavuz, "Şuanda eksi 3'ün altındayız. Etrafa baktığınızda ortalık bembeyaz kar. Çoğu tatilcimiz suya giriyor. Termal suyun faydalarından yararlanıyor. Termali ile suyu ile çamuru ile her şeyden önce güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Sadece bizim için değil tüm termal otellerimiz için. Bizde varız bu işin içinde. Afyon'un Sandıklı ilçesi olarak biz bunu en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Tatilcilerimiz suyun vermiş olduğu dinginlikle, doğanın vermiş olduğu dinginlikle burada huzuru buluyorlar" dedi - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:54 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Sandıklı, Kar, Termal, Magazin
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