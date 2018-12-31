Kar Altında "Termal Havuz" Keyfi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde kalanlar, kar ve termal su keyfini bir arada yaşıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde kalanlar, kar ve termal su keyfini bir arada yaşıyor.





Beyaza bürünen kaplıcaya gelen yerli ve yabancı turistler, açık havada hem termal havuzdan yararlanıyor hem de havuzun kenarında biriken karda eğlenme fırsatı buluyor.



Termal havuza giren tatilciler, kenarda biriken karların üzerine yatarak hatıra fotoğrafı çektiriyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına aldırış etmeyen turistler, önce kar topu oynuyor, ardından da 35 derece sıcaklıktaki termal suyun keyfini çıkarıyor.



"Bu güzellik anlatılmaz, yaşanır"



Tesislere Ankara'dan gelen turistlerden Ali Alyüz, kar ve termalin buluşmasının farklı bir deneyim sunduğunu belirterek, "Bir tarafta termal sıcak su, diğer tarafta kar. Bu güzellik anlatılmaz, yaşanır. Herkes bu duyguyu tatmalı. Önce sıcak termal hamama, ardından hafif sıcaklıktaki havuza giriyoruz. Sonra da karda oynuyoruz. Harika bir duygu. Vücudumun nefes aldığını hissettim, çok rahatladım." diye konuştu.



Otelin müdürü Abid Dedebek de yurt içi ve yurt dışından birçok misafirin kar ile termal keyfini bir arada yaşamak için Hüdai Kaplıcaları'na geldiklerini kaydetti.



Yılbaşı yoğunluğunun yaşandığı tesiste, yarıyıl tatilinde de yoğunluk beklediklerini anlatan Dedebek, şunları kaydetti:



"Yarıyıl tatili için bütün organizasyonlarımızı tamamladık. En önemli aktivitelerimizden biri de kar ile termal keyfinin bir arada yaşanmasıdır. Bir tarafta açık havuzumuz, diğer yanda kar var, müşterilerimiz çok mutlu. Onların mutlu olması bizleri de son derece memnun ediyor. Yabancı misafirlerimiz de var. Yurt dışında da iyi tanıtılmamız geriyor. Eminim buradaki yabancılar kaplıcalarımızın tanıtımını en iyi şekilde yapacaklardır."

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