Kar altındaki Afyonkarahisar görüntülendi - Son Dakika

Kar altındaki Afyonkarahisar görüntülendi

Tarihi Karahisar Kalesi ve Hıdırlık Tepesi'nin kar altındaki manzarası görenleri mest etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar kent merkezi, 4 gündür aralıklarla yağan kar yağışı sonrası beyaz bir örtü ile kaplanırken, bu güzel manzara İhlas Haber Ajans kameramanları tarafından havadan drone ile görüntülendi.

Kar yağışı sonrası adeta beyaz gelinliğini giyen kent merkezi ile birlikte tarihi Karahisar Kalesi de seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Kentin en yüksek kesimlerinden birisi olan Hıdırlık Tepesi'nden birçok vatandaş kar altındaki Afyonkarahisar'ın fotoğrafını çekmek için adeta birbiri ile yarıştı. Hıdırlık Tepesi'nde karla kaplanan çam ağaçları ile birlikte yolla da kartpostallık görüntüler oluşturdu.