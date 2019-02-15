Son Dakika Haberleri: Kar Altındaki Doğu'da Elektrik Arızalarında 'Drone' Dönemi

Kar Altındaki Doğu'da Elektrik Arızalarında 'Drone' Dönemi

44 dakika önce

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, elektrik arızalarının tespiti ve giderilmesi, artık insansız hava araçlarıyla (drone) yapılmaya başlandı.

Kar Altındaki Doğu'da Elektrik Arızalarında 'Drone' Dönemi, System.String[]
Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, elektrik arızalarının tespiti ve giderilmesi, artık insansız hava araçlarıyla (drone) yapılmaya başlandı. Ardahan'da Aras Edaş ekipleri karlı dağları aşıp elektrik arızasını 'drone' ile tespit etti ve giderdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından da onaylanan proje Doğu'da hayatiyete geçirildi. Elektrik kesintisinin büyük kısmını oluşturan ve "buz yükü" adı verilen iletim hatlarının donması gibi arızalara, "drone" ile Ardahan'da müdahale edildi.

Türkiye'nin doğusunda 70.457 kilometre karelik geniş bir coğrafyada, 7 ilde yaklaşık 2 milyon aileye elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Edaş ekipleri, Ardahan'ın Posof ilçesi Ilgar Dağı güzergahındaki karlı araziyi kar üstü araçlarıyla aşarak arızalara müdahale ettiler.

İletim hattındaki arızayı drone yardımıyla tespit eden ekipler daha sonra iş güvenliği tedbirlerini alarak arızayı giderdiler.

Aras Edaş Ardahan İl Koordinatörü Meyrem Akpınar, "Aras elektrik olarak Ardahan ilimizde 59 bin abonemize 140 personelimizle hizmet götürmekteyiz. İlimizin iklim ve coğrafi koşulları elemanlarımızın çalışma koşullarını zorlamaktadır. Bulunduğumuz nokta 2500 rakımlı Ilgar Dağı. Bugün Ilgar Dağındaki hatlarımızda arıza olduğu ihbarını aldık. Mevcut durumun zorluğu nedeniyle de drone çıkardık. Droneyle arızalı hattın tespitini yaptıktan sonra ekiplerimiz kar motoruyla arızanın olduğu alana intikal etti. İş güvenliği önlemlerini alarak arızayı giderdiler." diye konuştu.

Aras Edaş Sistem İşletme Şefi Şahin Ponbe'de, "Şu an Ardahan ili Posof ilçesi Ilgar Dağı mevkiinde bulunan enerji nakil hattında oluşan bir arızayı drone sayesinde tespit ettik ve ekiplerimiz müdahale etti" dedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:30 Kaynak: İHA

Ilgar Dağı, Ardahan, Güncel
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