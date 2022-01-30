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Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor - Son Dakika

Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor

30.01.2022 08:51

Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki mendereslerin kar altındaki manzarası adeta mest etti.

Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki mendereslerin kar altındaki manzarası adeta mest etti.

İlçenin dümdüz ovasının içinde kıvrılarak uzayan menderesler, etrafını saran karlı dağlarla görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında etrafını saran sarı çiçeklerle uzayıp giden menderesler, kış aylarında ise kar altındaki manzarasıyla kartpostallık görüntü sunuyor. Mendereslerin kar altında kıvrılarak giden halinin karlı dağlarla birleşmesi havadan görüntülenmesi görenleri mest etti.

Murat Ural isimli vatandaş, ovanın yazı olduğu kadar kışının da güzel olduğunu belirterek, "İnsanlar bu güzellikleri hem yazın hem de kışın gelip görecek. Az önce arkadaşlar dronla çekim yaptılar. İlk kez mendereslerin havadan çekilmiş görüntüsünü gördüm. Tek kelimeyle muhteşem bir şey, hayran kaldım. Özellikle bu kıvrımlı halleri şahaneydi. Resmen mest oldum. O karlı dağlarla bütünleşmesi büyülüyor. Bizim memleket hem yazın hem de kışın güzel" dedi.

(MT-MSA-MA-Y)

Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor
Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor
Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor

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Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar altındaki menderesler görenleri mest ediyor - Son Dakika


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