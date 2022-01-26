Kar altındaki tarihi Frig Vadisi seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı - Son Dakika

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünün kar altındaki görüntüsü görenleri mest etti. Vadinin kar altındaki videosu özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde etkili olan kar yağışının ardından Afyonkarahisar Valiliği Visit (tanıtım) Birimi tarafından hazırlanan video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek, büyük beğeni topladı. 3 bin yıllık Frig Vadisi'nin adeta kalbinde yer Ayazini köyü, Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle ayağa kalkmıştı. Köylülerinde büyük destekleriyle kısa bir süre içerisinde turizme kazandırılan Ayazini köyü, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktalarından biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Afyonkaraisar'da etkili olan kar yağışının ardından 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyü de karlar altında kaldı. Yağışın ardından Visit Afyon Birimi tarafında hazırlanan video Valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kar altında kalan tarihi köyün görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi son yıllarda Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen projeler ile adından sıkça söz ettirerek, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

(Mevlüt Tınas/ İHA)