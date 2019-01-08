Kar Altındaki Tarihi Yarımada Havadan Görüntülendi
1 saat önce
İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.
İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Fatih'teki tarihi yarımadada kar havadan fotoğraflandı. Topkapı Sarayı ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Galata Kulesi'ne çıkan vatandaşlar bölgede oluşan güzel manzarayı seyretti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:55 Kaynak: DHA
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