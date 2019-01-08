Son Dakika Haberleri: Kar Altındaki Tarihi Yarımada Havadan Görüntülendi

Kar Altındaki Tarihi Yarımada Havadan Görüntülendi

1 saat önce

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Kar Altındaki Tarihi Yarımada Havadan Görüntülendi, System.String[]
İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Fatih'teki tarihi yarımadada kar havadan fotoğraflandı. Topkapı Sarayı ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Galata Kulesi'ne çıkan vatandaşlar bölgede oluşan güzel manzarayı seyretti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:55 Kaynak: DHA

Fatih, İstanbul, Güncel
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