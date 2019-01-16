Son Dakika Haberleri: Kar Ambulansa Geçit Vermeyince Hasta Greyderle Taşındı

Kar Ambulansa Geçit Vermeyince Hasta Greyderle Taşındı

32 dakika önce

Kar ambulansa geçit vermeyince hasta greyderle taşındı Ödemiş'te kar durdu, temizlik sürüyorİZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan bir vatandaş, greyderle ambulansa yetiştirildi.

Kar ambulansa geçit vermeyince hasta greyderle taşındı
Ödemiş'te kar durdu, temizlik sürüyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan bir vatandaş, greyderle ambulansa yetiştirildi.
Ödemiş Belediyesi, kentte kar yağışının durmasıyla birlikte yaylalardaki kar temizliğine hız verdi. Artıcak, Subatan, Gölcük ve Bozdağ yaylalarında kar temizliği devam ederken, karla birlikte izi belirsizleşen yollar kepçeler ve greyderlerle açıldı.
Hastayı greyderle taşıdılar
Ödemiş Belediyesi ekipleri, kar temizliğinin yanı sıra gece saatlerinde rahatsızlanan bir vatandaşı iş makinesiyle ambulansa yetiştirdi. Saat 00.30 sularında dağlık kesimde bulunan Süleymanlar Mahallesi'nde tansiyon rahatsızlığı yaşayan Yusuf Sezgin için ambulans çağrıldı. Ambulans kar nedeniyle Süleymanlar'a çıkamayınca, yardıma Ödemiş Belediyesi'ne ait greyderler koştu. Mahalleye ulaşabilen greydere bindirilen Sezgin, Bülbüller Mahallesi'nde bekleyen ambulansa ulaştırılarak hastaneye sevk edilmesi sağlandı.
Bölgede yaylalarda yarım metreye ulaşan kar kalınlığının esarete dönüşmemesi için Ödemiş Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı da, dağ yollarında zincirsiz araçlara geçit vermedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Bozdağlar üzerinde kapalı durumda bulunan Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar kalındığı 58 santimetreye ulaştı. Aydın Dağları üzerinde bulunan Ödemiş'in Demirdere Mahallesi'nde de kar kalınlığı 6 santimetre olarak ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Ödemiş, Kar, Genel
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