Son Dakika Haberleri: Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu (2)

Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu (2)

56 dakika önce

YOL ULAŞIMA KAPANDIAntalya- Konya karayolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu (2), System.String[]
YOL ULAŞIMA KAPANDI

Antalya- Konya karayolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Araç geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmaları başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:47 Kaynak: DHA

Antalya, Konya, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor

Komşu Çocuğuna Cinsel İstismara 100 Yıl Hapis Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:43:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]