Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu (2)
56 dakika önce
YOL ULAŞIMA KAPANDIAntalya- Konya karayolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
Antalya- Konya
karayolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Araç
geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmaları başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:47 Kaynak: DHA
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