Son Dakika Haberleri: Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu

Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu

34 dakika önce

Konya karayolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu, System.String[]
ANTALYA- Konya karayolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Akseki, Antalya, Konya, Kar, Güncel
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