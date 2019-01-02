Son Dakika Haberleri: Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu (3)

Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu (3)

1 saat önce

ULAŞIMA AÇILDIAlacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya- Konya karayolu, kar yağışının durması ve yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu (3), System.String[]
ULAŞIMA AÇILDI

Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya- Konya karayolu, kar yağışının durması ve yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:21 Kaynak: DHA

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