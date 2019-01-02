Kar, Antalya- Konya Karayolunda Aksamalara Neden Oldu (3)
1 saat önce
ULAŞIMA AÇILDIAlacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya- Konya karayolu, kar yağışının durması ve yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
ULAŞIMA AÇILDI
Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya- Konya
karayolu, kar yağışının durması ve yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:21 Kaynak: DHA
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