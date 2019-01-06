Kar, Antalya- Konya Karayolunda Ulaşımı Aksatıyor
48 dakika önce
ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde devam eden kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
ANTALYA'nın Akseki
ilçesindeki Alacabel mevkisinde devam eden kar yağışı Antalya- Konya
karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, Antalya- Konya karayolunda görüş mesafesi de düştü.
Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle aralıksız yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor. Polis
ve jandarma ekiplerinin zincirsiz araçların geçişine izin vermediği bölgede kar yağışının sürdüğü belirtildi.
- Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:30 Kaynak: DHA
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı
Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı
İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti