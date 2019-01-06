Kar, Antalya- Konya Karayolunda Ulaşımı Aksatıyor
1 saat önce
ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde devam eden kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
ANTALYA'nın Akseki
ilçesindeki Alacabel mevkisinde devam eden kar yağışı Antalya- Konya
karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, Antalya- Konya karayolunda görüş mesafesi de düştü.
Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle aralıksız yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor. Polis
ve jandarma ekiplerinin zincirsiz araçların geçişine izin vermediği bölgede kar yağışının sürdüğü belirtildi. - Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:26 Kaynak: DHA
Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı
İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti
Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tolgay Arslan'ın Takımda Kalacağını Açıkladı