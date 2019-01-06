Son Dakika Haberleri: Kar, Antalya- Konya Karayolunda Ulaşımı Aksatıyor

Kar, Antalya- Konya Karayolunda Ulaşımı Aksatıyor

1 saat önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde devam eden kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar, Antalya- Konya Karayolunda Ulaşımı Aksatıyor, System.String[]
ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde devam eden kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, Antalya- Konya karayolunda görüş mesafesi de düştü.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle aralıksız yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin zincirsiz araçların geçişine izin vermediği bölgede kar yağışının sürdüğü belirtildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:26 Kaynak: DHA

Akseki, Konya, Antalya, Kar, Güncel
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