Kar, Antalya- Konya Yolunda Ulaşımı Aksatıyor
1 saat önce
Konya karayolunda, Alacabel'deki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
ANTALYA- Konya
karayolunda, Alacabel'deki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Antalya
'nın Akseki
ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar
yağışının etkisini sürdürdüğü bölgedeki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kar yağışının Akseki merkezinde de etkili olduğu kaydedildi. - Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:29 Kaynak: DHA
Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi
Kar Yağışının Esir Aldığı Karlıova'da Öğrenciler 18 Günlük Tatilin Ardından Dersbaşı Yaptı
Atiker Konyasporlu Hurtado, 7 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Kız Çocuğu, Tuvalette Düşük Yaptı