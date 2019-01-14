Son Dakika Haberleri: Kar, Antalya- Konya Yolunda Ulaşımı Aksatıyor

Kar, Antalya- Konya Yolunda Ulaşımı Aksatıyor

1 saat önce

Konya karayolunda, Alacabel'deki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar, Antalya- Konya Yolunda Ulaşımı Aksatıyor, System.String[]
ANTALYA- Konya karayolunda, Alacabel'deki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgedeki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kar yağışının Akseki merkezinde de etkili olduğu kaydedildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:29 Kaynak: DHA

Akseki, Antalya, Konya, Kar, Güncel
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