Kar, Antalya- Konya Yolunda Ulaşımı Aksatıyor
56 dakika önce
Konya yolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
ANTALYA- Konya
yolunun Akseki
'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, öğle saatlerinde, yoğun kar yağışı etkili oldu. Devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Akseki çıkışından itibaren sürücülerin yola geçişine, kontrollü olarak izin veriliyor. Karayolları ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:17 Kaynak: DHA
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