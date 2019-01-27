Son Dakika Haberleri: Kar, Antalya- Konya Yolunda Ulaşımı Aksatıyor

Kar, Antalya- Konya Yolunda Ulaşımı Aksatıyor

1 saat önce

Konya yolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Kar, Antalya- Konya Yolunda Ulaşımı Aksatıyor, System.String[]
ANTALYA- Konya yolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, öğle saatlerinde, yoğun kar yağışı etkili oldu. Devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Akseki çıkışından itibaren sürücülerin yola geçişine, kontrollü olarak izin veriliyor. Karayolları ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:22 Kaynak: DHA

Akseki, Antalya, Konya, Kar, Güncel
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