Son Dakika Haberleri: Kar Avrupa Yakası'nda

Kar Avrupa Yakası'nda

15 dakika önce

İstanbul Avrupa Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı.

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İstanbul Avrupa Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Günlerdir beklenen kar yağışı sabaha karşı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Avrupa yakasında bulunan Sarıyer'de, Okmeydanı ve Çağlayan'da kar yağışı şiddetlenerek etkisini göstermeye devam ediyor.

(Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Avrupa Yakası, Avrupa, Güncel
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