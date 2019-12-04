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Kar Balkanlara açılan sınır kapısından girdi

6 saat önce

Edirne ve ilçelerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

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Edirne ve ilçelerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Balkanlara yakın köylerde kar yağışı nedeniyle bitki örtüsü beyaza büründü.

Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde yerini karla karışık yağmura bırakacağını belirtti.

- Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

Hamzabeyli köyünde yaşayan Mehmet Tunca, mevsimin ilk karının köyde sevinçle karşılandığını söyledi.

Kar yağışının gece saatlerinde başladığını anlatan Tunca, "Yılın ilk karı yağdı. Her yer çok kuraktı. Yağış ekinlerimize de çok iyi geldi. Çok sevindik." dedi.

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Osman Alaç ise tam zamanında gelen kar yağışına en çok torunlarının sevindiğini ifade etti.

Kar yağışının bereketli olduğunu dile getiren Alaç, "Arkadaşlarla kar topu oynadık. Ekinlerimiz yağış nedeniyle kuraklık tehlikesinden kurtuldu. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.

Bulgaristan, Hamzabeyli, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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